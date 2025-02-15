В Калининграде произошло массовое ДТП

«Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины», — написал Беспрозванных.
По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги «Приморское полукольцо» в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта.
«Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения», — говорится в сообщении.