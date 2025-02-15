Стали известны подробности о продаже ребенка в Москве за $1000

Известно, что отец младенца является гражданином Индии, с которым мать виделась два раза. У нее есть полуторагодовалый ребенок, которого девушка также родила от иностранца, но тот уехал на родину. В свидетельстве о рождении родительница указала выдуманные данные об отце.