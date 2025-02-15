Очередной конфликт с участием мигрантов во Владивостоке дошел до Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с приезжими во Владивостоке. В Сети разлетелось видео, на кадрах которого группа мигрантов избивает двух молодых людей в ночном заведении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК Приморья.
Ранее в дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района поступило сообщение 23-летнего жителя краевого центра. Мужчина сообщил, что в ночном заведении, расположенном на улице Пограничной, ему и его другу неизвестные граждане нанесли телесные повреждения.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Председатель СК поручил представить доклад об обстоятельствах произошедшего.
Напомним, ранее Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства нападения мигрантов на охранника ночного клуба в Уссурийске. В социальных сетях стало доступно видео, на котором группа мигрантов жестоко избивает мужчину. МВД России возбудило уголовное дело по данному факту, а Следственное управление Приморского края подало ходатайство о передаче материалов дела в СК России для дальнейшего расследования.