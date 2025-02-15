Очередной конфликт с участием мигрантов во Владивостоке дошел до Бастрыкина

Напомним, ранее Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства нападения мигрантов на охранника ночного клуба в Уссурийске. В социальных сетях стало доступно видео, на котором группа мигрантов жестоко избивает мужчину. МВД России возбудило уголовное дело по данному факту, а Следственное управление Приморского края подало ходатайство о передаче материалов дела в СК России для дальнейшего расследования.