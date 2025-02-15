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Под Челябинском поймали пьяного водителя автобуса с пассажирами

Под Челябинском поймали пьяного водителя автобуса с пассажирами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло на территории Сосновского района 15 февраля.

На 15-м километре дороги «Подъезд к городу Екатеринбургу» сотрудники областного полка Госавтоинспекции остановили автобус «ПАЗ», двигавшийся по маршруту ЧМЗ — Новоказанцево.

Во время проверки документов стражи порядка заметили у водителя признаки опьянения.

«Он был направлен на медицинское освидетельствование, в результате которого факт опьянения подтвержден», — сообщили в региональном Главке МВД.

На злоумышленника составили материал по статье 12.8.1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Пассажиров пересадили в другой автобус.