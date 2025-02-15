В Ростове водителя автобуса обвинили в том, что он дал пощечину пассажиру

— На крики и просьбы остановить автобус он не реагировал. Когда парень начал дергать двери, шофер остановился на Лиловой, встал со своего места и зашел в среднюю дверь. Сначала он начал кричать на парня, а потом дал пощечину, — рассказала в соцсетях свидетельница ЧП. Кроме этого, шофер, по словам очевидцев, угрожал парню расправой.