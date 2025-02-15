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В Ростове водителя автобуса обвинили в том, что он дал пощечину пассажиру

В Ростове из-за пропущенной остановки между водителем и пассажиром случилась потасовка.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане стали свидетелями серьезного конфликта, который произошел в городском автобусе, связывающем Суворовский и центр. По словам пассажиров, водитель пропустил одну из остановок, на которой хотел выйти пассажир.

— На крики и просьбы остановить автобус он не реагировал. Когда парень начал дергать двери, шофер остановился на Лиловой, встал со своего места и зашел в среднюю дверь. Сначала он начал кричать на парня, а потом дал пощечину, — рассказала в соцсетях свидетельница ЧП. Кроме этого, шофер, по словам очевидцев, угрожал парню расправой.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, по данному факту идет проверка. В пресс-службе СУ СК по Ростовской области добавили, что будут установлены все обстоятельства произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в региональном следкоме.