Женщина и четверо детей отравились угарным газом на даче

В МЧС напомнили, что для того, чтобы минимизировать риски отравления угарным газом, достаточно соблюсти несколько правил. Так, при топке печей и каминов необходимо проявлять осторожность и закрывать их заслонки только после того, как все дрова полностью прогорели и над углями исчезли огоньки синего пламени.