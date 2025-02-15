Женщина и четверо детей отравились угарным газом на даче

Как сообщает ведомство, информация госпитализации пятерых человек поступила спасателям утром в субботу, 15 февраля.
Уточняется, что семья накануне приехала на выходные в дачный дом, расположенный в агрогородке Ходосы. Вечером они протопили печь и легли спать, а утром почувствовали недомогание и вызвали скорую.
Прибывшие на место медики забрали 45-летнюю мать и четырех ее детей (от 9 до 18 лет) в больницу. В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что после топки печи была преждевременно закрыта задвижка дымохода.
Меры предосторожности
В МЧС напомнили, что для того, чтобы минимизировать риски отравления угарным газом, достаточно соблюсти несколько правил. Так, при топке печей и каминов необходимо проявлять осторожность и закрывать их заслонки только после того, как все дрова полностью прогорели и над углями исчезли огоньки синего пламени.
Кроме того, нужно регулярно проверять работу вентиляционной системы и своевременно чистить дымоходы.
При возникновении симптомов, по которым можно заподозрить отравление угарным газом, нужно как можно скорее проветрить помещение, открыв окна, а лучше на время покинуть его.
Также не лишним будет установить в доме, где есть подобное отопительное оборудование, сигнализатор наличия угарного газа, который предупредит звуковым сигналом о его высокой концентрации в помещении.