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Женщина и четверо детей отравились угарным газом на даче

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Женщина и четверо ее детей попали в больницу в Мстиславском районе в результате отравления угарным газом, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Источник: CC BY 2.0

Как сообщает ведомство, информация госпитализации пятерых человек поступила спасателям утром в субботу, 15 февраля.

Уточняется, что семья накануне приехала на выходные в дачный дом, расположенный в агрогородке Ходосы. Вечером они протопили печь и легли спать, а утром почувствовали недомогание и вызвали скорую.

Прибывшие на место медики забрали 45-летнюю мать и четырех ее детей (от 9 до 18 лет) в больницу. В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что после топки печи была преждевременно закрыта задвижка дымохода.

Меры предосторожности

В МЧС напомнили, что для того, чтобы минимизировать риски отравления угарным газом, достаточно соблюсти несколько правил. Так, при топке печей и каминов необходимо проявлять осторожность и закрывать их заслонки только после того, как все дрова полностью прогорели и над углями исчезли огоньки синего пламени.

Кроме того, нужно регулярно проверять работу вентиляционной системы и своевременно чистить дымоходы.

При возникновении симптомов, по которым можно заподозрить отравление угарным газом, нужно как можно скорее проветрить помещение, открыв окна, а лучше на время покинуть его.

Также не лишним будет установить в доме, где есть подобное отопительное оборудование, сигнализатор наличия угарного газа, который предупредит звуковым сигналом о его высокой концентрации в помещении.

МЧС