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Специальное устройство спасло жизнь 81-летней жительницы башкирской деревни

Загоревшаяся электроизоляция чуть не погубила пенсионерку в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Специальное устройство спасло жизнь жительницы Стерлибашевского района Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошел деревне Бузат, в доме одиноко проживающей 81-летней женщины. По ее словам, утром было холодно, и чтобы согреться, она включила сразу два электрических обогревателя. Спустя время раздался пронзительный и громкий звук пожарного извещателя. На стене у потолка в одной из комнат горела изоляция на проводе.

Огонь быстро стал распространяться по стене. На звук извещателя и крик о помощи пенсионерки прибежали соседи, которые с помощью подручных средств потушили открытое горение на площади квадратного метра.

Прибывшие сотрудники МЧС проветрили помещение и оказали помощь пожилой женщине, а также вызвали электриков для проверки оборудования.

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