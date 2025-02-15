Специальное устройство спасло жизнь 81-летней жительницы башкирской деревни

Инцидент произошел деревне Бузат, в доме одиноко проживающей 81-летней женщины. По ее словам, утром было холодно, и чтобы согреться, она включила сразу два электрических обогревателя. Спустя время раздался пронзительный и громкий звук пожарного извещателя. На стене у потолка в одной из комнат горела изоляция на проводе.