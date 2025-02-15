Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Жительница Ленинградской области под влиянием мошенников перевела на «безопасный счет» более 14,6 миллиона рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в пятницу в полицию города Сосновый Бор в Ленинградской области поступило заявление от 73-летней жительницы одного из домов на проспекте Героев. Неизвестные убедили ее в том, что для предотвращения мошенничества с ее счетом нужно перевести сбережения на якобы безопасный счет.
«После этого женщина посредством мобильного приложения и банкоматов перевела злоумышленникам 14 677 000 рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.