Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ленинградской области отдала мошенникам 14,6 миллиона рублей

В Ленинградской области пенсионерка перевела мошенникам 14,6 миллиона рублей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Жительница Ленинградской области под влиянием мошенников перевела на «безопасный счет» более 14,6 миллиона рублей, аферистов ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как сообщает ведомство, в пятницу в полицию города Сосновый Бор в Ленинградской области поступило заявление от 73-летней жительницы одного из домов на проспекте Героев. Неизвестные убедили ее в том, что для предотвращения мошенничества с ее счетом нужно перевести сбережения на якобы безопасный счет.

«После этого женщина посредством мобильного приложения и банкоматов перевела злоумышленникам 14 677 000 рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Полиция ищет предполагаемых фигурантов.