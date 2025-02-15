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В Германии белорус на фуре снес несколько уличных фонарей

Белорус на фуре протаранил несколько уличных фонарей в Баварии.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с участием грузовика, которым управлял белорус, произошло в Баварии, сообщили местные спасатели.

Происшествие случилось в 21.22 на территории общины Тайзендорф, что в Баварии.

Грузовик, двигавшийся из Траунштайна, врезался в островок безопасности, съехал с дороги и протаранил два уличных фонаря. Затем фура проехала еще несколько сот метров и остановилась в центре местечка, заняв встречную полосу и велодорожку. Сообщается, что за рулем был 47-летний белорус.

Спасатели очистили место ДТП от осколков и вытекшего топлива. К полуночи с места происшествия эвакуировали и грузовик. В результате аварии никто не пострадал.

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