В Германии белорус на фуре снес несколько уличных фонарей

Грузовик, двигавшийся из Траунштайна, врезался в островок безопасности, съехал с дороги и протаранил два уличных фонаря. Затем фура проехала еще несколько сот метров и остановилась в центре местечка, заняв встречную полосу и велодорожку. Сообщается, что за рулем был 47-летний белорус.