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В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,0

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в западной части штата Техас США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 168 км к юго-западу от города Одесса, где проживают порядка 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.