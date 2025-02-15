В Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр стихии находился в 168 км к юго-западу от города Одесса, где проживают порядка 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в западной части штата Техас США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 168 км к юго-западу от города Одесса, где проживают порядка 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.