Под Ростовом полицейские начали проверку после того, как подросток в школе напал на одноклассницу

В Волгодонске Ростовской области в местной школе случился конфликт между одноклассниками. По словам очевидцев, 14-летний подросток несколько раз ударил 13-летнюю ученицу по голове.
С травмами девочку доставили в больницу. Оперативники выясняют все обстоятельства ЧП.
— В рамках проверки проведены опросы подростков и их родителей, а также работников образовательного учреждения. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы, направленные на предотвращение подобных инцидентов. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и органы системы профилактики для рассмотрения и принятия мер реагирования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.