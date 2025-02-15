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Под Ростовом полицейские начали проверку после того, как подросток в школе напал на одноклассницу

В школе под Ростовом подростка проверяют за то, что он ударил 13-летнюю ученицу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области в местной школе случился конфликт между одноклассниками. По словам очевидцев, 14-летний подросток несколько раз ударил 13-летнюю ученицу по голове.

С травмами девочку доставили в больницу. Оперативники выясняют все обстоятельства ЧП.

— В рамках проверки проведены опросы подростков и их родителей, а также работников образовательного учреждения. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы, направленные на предотвращение подобных инцидентов. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и органы системы профилактики для рассмотрения и принятия мер реагирования, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.