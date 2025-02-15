Мужчина упал с висячего камня на улице Блюхера в Уфе. Несчастный случай в популярном месте отдыха произошёл 15 февраля, сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего к трассе «Биатлон», оттуда его забрала скорая помощь. Пациента госпитализировали в городскую больницу № 21, на базе которой располагается травмцентр. Он получил множественные травмы и переломы.
«Сейчас продолжается диагностика, проводятся все необходимые исследования — УЗИ, рентген, лабораторные анализы. Ведется мониторинг и коррекция витальных функций», — сообщил Айрат Рахматуллин.