Три человека попали в больницу после ДТП на Автозаводе

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, инцидент произошел на улице Ореховской в Нижнем Новгороде 15 февраля в 9:50. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» ехал по дороге и совершил опрокидывание. В результате мужчина, а также женщина и несовершеннолетний ребенок получили травмы и были госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники нижегородской Госавтоинспекции, причины произошедшего выясняются.