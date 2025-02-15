Пермяка отправили в колонию за призывы к терроризму

— Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в сети Интернет, сроком на четыре года, — отметили в пресс-службе управления ФСБ России по Пермскому краю.