На улице Блюхера в Уфе мужчина тяжело пострадал, упав с висячего камня

Сегодня, 15 февраля, в Уфе тяжело пострадал при падении мужчина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Мужчина упал с висячего камня на улице Блюхера. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС вынесли его к трассе Биатлон, откуда его забрала скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 21.
У мужчины выявили множество травм и переломы. Идет диагностика, проводятся УЗИ, рентген и лабораторные анализы. Специалисты ведут мониторинг и коррекцию витальных пострадавшего.
— Падение с высоты может привести к серьезным травмам. Поэтому очень важно соблюдать меры безопасности. Будьте осторожны и берегите себя, — заявил Айрат Рахматуллин.
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