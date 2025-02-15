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На улице Блюхера в Уфе мужчина тяжело пострадал, упав с висячего камня

В Уфе мужчина пострадал при падении с висячего камня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 февраля, в Уфе тяжело пострадал при падении мужчина. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Мужчина упал с висячего камня на улице Блюхера. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС вынесли его к трассе Биатлон, откуда его забрала скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 21.

У мужчины выявили множество травм и переломы. Идет диагностика, проводятся УЗИ, рентген и лабораторные анализы. Специалисты ведут мониторинг и коррекцию витальных пострадавшего.

— Падение с высоты может привести к серьезным травмам. Поэтому очень важно соблюдать меры безопасности. Будьте осторожны и берегите себя, — заявил Айрат Рахматуллин.

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