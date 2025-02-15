Глава СКР потребовал доложить об умершем после драки в ночном клубе жителе Стерлитамака

Все случилось три недели назад — 25 января. В ночном клубе между двумя посетителями вспыхнула ссора. Причиной стала ревность к одной девушке. Словесный конфликт мужчин быстро перерос в потасовку, а затем и в жестокое избиение. По имеющейся информации, житель Стерлитамака дважды со всей силой кулаком ударил соперника в голову. После этого 24-летний парень впал в кому, из которой не вышел. За его жизнь врачи боролись до 31 января.