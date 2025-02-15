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Глава СКР потребовал доложить об умершем после драки в ночном клубе жителе Стерлитамака

Бастрыкин потребовал доклад об избитом до смерти жителе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственный комитет России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения до смерти жителя башкирского города Стерлитамак. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Все случилось три недели назад — 25 января. В ночном клубе между двумя посетителями вспыхнула ссора. Причиной стала ревность к одной девушке. Словесный конфликт мужчин быстро перерос в потасовку, а затем и в жестокое избиение. По имеющейся информации, житель Стерлитамака дважды со всей силой кулаком ударил соперника в голову. После этого 24-летний парень впал в кому, из которой не вышел. За его жизнь врачи боролись до 31 января.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемого в гибели молодого человека поместили под домашний арест несмотря на то, что следствие настаивало на заключении в СИЗО.

Брат погибшего выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти родственника.

— Отмечается, что нападавший ранее профессионально занимался единоборствами. Кроме того, выражается несогласие с избранной фигуранту мерой пресечения, — сообщает СК.

Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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