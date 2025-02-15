Глава СКР потребовал доложить об умершем после драки в ночном клубе жителе Стерлитамака

Глава Следственный комитет России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения до смерти жителя башкирского города Стерлитамак. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Все случилось три недели назад — 25 января. В ночном клубе между двумя посетителями вспыхнула ссора. Причиной стала ревность к одной девушке. Словесный конфликт мужчин быстро перерос в потасовку, а затем и в жестокое избиение. По имеющейся информации, житель Стерлитамака дважды со всей силой кулаком ударил соперника в голову. После этого 24-летний парень впал в кому, из которой не вышел. За его жизнь врачи боролись до 31 января.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обвиняемого в гибели молодого человека поместили под домашний арест несмотря на то, что следствие настаивало на заключении в СИЗО.
Брат погибшего выражает несогласие с ходом установления обстоятельств смерти родственника.
— Отмечается, что нападавший ранее профессионально занимался единоборствами. Кроме того, выражается несогласие с избранной фигуранту мерой пресечения, — сообщает СК.
Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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