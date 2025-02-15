Строящийся корпус больницы загорелся в Красносельском районе Петербурга

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что пожар в 200 квадратных метров потушили в ангаре на Уманском переулке. Для этого специалистам потребовалось почти два часа. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Что стало причиной появления пламени, неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.