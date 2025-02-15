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Строящийся корпус больницы загорелся в Красносельском районе Петербурга

На месте работают специалисты МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел днем 15 февраля в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, горит строящийся корпус городской больницы № 15 на Авангардной улице. На место уже приехали сотрудники МЧС.

— На втором этаже пятиэтажного строящегося здания на Авангардной улице, 4, происходит горение на площади 30 квадратных метров. В результате проведения огневых работ произошло возгорание строительных материалов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

К ликвидации привлечено четыре единицы техники и 17 огнеборцев. Им уже удалось локализовать пожар. Пока сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что пожар в 200 квадратных метров потушили в ангаре на Уманском переулке. Для этого специалистам потребовалось почти два часа. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Что стало причиной появления пламени, неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.

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