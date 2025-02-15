В Ростове взрывотехники завершили работу на месте падения обломков БПЛА

В Ростове в ночь на субботу была отражена атака вражеских беспилотников, но один из обломков упал на кровлю частного дома в Железнодорожном районе. Как сообщил врио губернатора Донского края Юрий Слюсарь, к счастью, никто не пострадал.
На место сразу выехали экстренные службы, в том числе и взрывотехники. Территорию оцепили и временно отключили газ в соседних домах.
Как рассказал врио главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, на данный момент взрывотехники завершили работу.
— Оцепление территории снято. Ресурсоснабжающими организациями газ подан в обычном режиме, — прокомментировал Александр Скрябин.
По данным минобороны РФ, всего за ночь в небе над Ростовской областью силами наших ПВО были сбиты девять беспилотников.