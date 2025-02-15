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В Ростове взрывотехники завершили работу на месте падения обломков БПЛА

В Ростове на одной из улиц сняли оцепление, которое выставляли после падения обломков БПЛА.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове в ночь на субботу была отражена атака вражеских беспилотников, но один из обломков упал на кровлю частного дома в Железнодорожном районе. Как сообщил врио губернатора Донского края Юрий Слюсарь, к счастью, никто не пострадал.

На место сразу выехали экстренные службы, в том числе и взрывотехники. Территорию оцепили и временно отключили газ в соседних домах.

Как рассказал врио главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин, на данный момент взрывотехники завершили работу.

— Оцепление территории снято. Ресурсоснабжающими организациями газ подан в обычном режиме, — прокомментировал Александр Скрябин.

По данным минобороны РФ, всего за ночь в небе над Ростовской областью силами наших ПВО были сбиты девять беспилотников.