В Николаеве женщина утроила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК у кафе

В результате инцидента погибли сама женщина и один из военных. Кроме того, еще шесть человек получили ранения, некоторые сейчас находятся в тяжелом состоянии, пишет издание в Telegram-канале.
Кроме того, СМИ уточняет, что вчера в Николаеве был еще один взрыв. В тот же день вблизи междугороднего автовокзала 41-летний мужчина взорвал гранату.
Ранее, 6 февраля, Национальная полиция Украины заявила о задержании 38-летней жительницы Харькова, которая подозревается в подрыве дома ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, женщина заложила взрывное устройство вблизи частного дома в Слободском районе Харькова. На следующий день устройство было дистанционно подорвано, в результате чего 52-летний ветеран ВСУ был ранен.