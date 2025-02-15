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В Николаеве женщина утроила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК у кафе

В городе Николаеве на юге Украины женщина совершила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине), сообщило украинское интернет-издание Страна.ua 14 февраля.

Источник: РИА "Новости"

В результате инцидента погибли сама женщина и один из военных. Кроме того, еще шесть человек получили ранения, некоторые сейчас находятся в тяжелом состоянии, пишет издание в Telegram-канале.

Кроме того, СМИ уточняет, что вчера в Николаеве был еще один взрыв. В тот же день вблизи междугороднего автовокзала 41-летний мужчина взорвал гранату.

Ранее, 6 февраля, Национальная полиция Украины заявила о задержании 38-летней жительницы Харькова, которая подозревается в подрыве дома ветерана Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, женщина заложила взрывное устройство вблизи частного дома в Слободском районе Харькова. На следующий день устройство было дистанционно подорвано, в результате чего 52-летний ветеран ВСУ был ранен.