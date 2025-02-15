Вместо сгоревшего в Анапе штаба волонтёров обустроили новый

Ранее сообщалось, что вечером 14 февраля этого года на Бугазской косе загорелся пансионат «Зенит» и примыкающий к нему ресторан «Соль». Пламя охватило 1,4 тысячи кв. метров строений. Позже огонь перекинулся на штаб волонтёров «Шлагбаум». Часть вещей добровольцев удалось спасти, никто не пострадал. Пожар был полностью потушен в тот же день.