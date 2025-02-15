Вместо сгоревшего в Анапе штаба волонтёров обустроили новый

Новый штаб волонтёров, занимающихся устранением разлива мазута в станице Благовещенской (Анапа), начали обустраивать в «Рыбхозе» на Бугазской косе. Здесь будут столовая, узел связи и палатка для отдыха, передаёт KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб Кубани.
Центр координации назвали «Черноморский рубеж». Он будет согласовывать работу волонтёров различных групп и организаций. Уборка на всех участках Бугазской косы после пожара в волонтёрском штабе «Шлагбаум» продолжаются с утра 15 февраля этого года.
Как рассказали в оперативном штабе, сейчас территорию косы убирает около 200 человек.
Ранее сообщалось, что вечером 14 февраля этого года на Бугазской косе загорелся пансионат «Зенит» и примыкающий к нему ресторан «Соль». Пламя охватило 1,4 тысячи кв. метров строений. Позже огонь перекинулся на штаб волонтёров «Шлагбаум». Часть вещей добровольцев удалось спасти, никто не пострадал. Пожар был полностью потушен в тот же день.