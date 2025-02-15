Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо сгоревшего в Анапе штаба волонтёров обустроили новый

Пожар не остановил работы по очищению пляжей от мазута.

Источник: Оперативный штаб Кубани

Новый штаб волонтёров, занимающихся устранением разлива мазута в станице Благовещенской (Анапа), начали обустраивать в «Рыбхозе» на Бугазской косе. Здесь будут столовая, узел связи и палатка для отдыха, передаёт KrasnodarMedia со ссылкой на оперативный штаб Кубани.

Центр координации назвали «Черноморский рубеж». Он будет согласовывать работу волонтёров различных групп и организаций. Уборка на всех участках Бугазской косы после пожара в волонтёрском штабе «Шлагбаум» продолжаются с утра 15 февраля этого года.

Как рассказали в оперативном штабе, сейчас территорию косы убирает около 200 человек.

Ранее сообщалось, что вечером 14 февраля этого года на Бугазской косе загорелся пансионат «Зенит» и примыкающий к нему ресторан «Соль». Пламя охватило 1,4 тысячи кв. метров строений. Позже огонь перекинулся на штаб волонтёров «Шлагбаум». Часть вещей добровольцев удалось спасти, никто не пострадал. Пожар был полностью потушен в тот же день.

пожары