Хозяин погиб при пожаре в жилом доме в Ельском районе

В МЧС 14 февраля в 21.29 поступила информация о пожаре в жилом доме в д. Чертень Ельского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ельском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
В МЧС 14 февраля в 21.29 поступила информация о пожаре в жилом доме в д. Чертень Ельского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.
Причины пожара и гибели устанавливаются.