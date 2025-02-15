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Хозяин погиб при пожаре в жилом доме в Ельском районе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ельском районе при пожаре в жилом доме погиб хозяин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: БЕЛТА

В МЧС 14 февраля в 21.29 поступила информация о пожаре в жилом доме в д. Чертень Ельского района Гомельской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1954 года рождения, пенсионер.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

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