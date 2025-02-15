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Сотрудники МЧС спасли водителя, которого зажало в перевернутом авто в Речице

В Речице машина так перевернулась, что водителя доставали спасатели.

Источник: Комсомольская правда

В результате ДТП в Речице автомобиль перевернулся, а водитель оказался зажат в салоне, сообщает МЧС Беларуси.

ДТП произошло вечером 14 февраля на улице Могилевской. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они увидели, что легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В машине оказался зажат водитель.

«Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали его и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован», — рассказали подробности спасатели.

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