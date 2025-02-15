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В Минске автомобиль влетел в столб и водителя зажало в салоне

На улице Пономаренко в Минске машина влетела в столб.
Источник: Комсомольская правда

Спасатели белорусской столицы сообщили, что после ДТП на улице Пономаренко понадобилась их помощь, рассказали в МЧС Беларуси.

Днем 15 февраля подразделения МЧС выехали по сообщению о ДТП на улицу Пономаренко в Минске.

Выяснилось, что легковая машина «Renault» врезалась в столб. Водителя зажало в машине.

«Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали, что мать и четверо детей отравились угарным газом на даче в Мстиславском районе.

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