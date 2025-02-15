В Минске автомобиль влетел в столб и водителя зажало в салоне

Спасатели белорусской столицы сообщили, что после ДТП на улице Пономаренко понадобилась их помощь, рассказали в МЧС Беларуси.
Днем 15 февраля подразделения МЧС выехали по сообщению о ДТП на улицу Пономаренко в Минске.
Выяснилось, что легковая машина «Renault» врезалась в столб. Водителя зажало в машине.
«Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали его бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.
В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Ранее мы писали, что мать и четверо детей отравились угарным газом на даче в Мстиславском районе.
Посмотрите, как спасатели сняли мать и ребенка с балкона горящей квартиры на 7-м этаже в Пинске.
Еще рассказали, что минчанин прокатился на эскалаторе и лишился 700 рублей.
Также мы писали про удивительную судьбу белорусского актера Владимира Дедюшко, который прославился в «Павлинке»: рюмка «с шапочкой» от Ворошилова, «разочарование» Якуба Коласа и связь с артистом Александром Дедюшко.