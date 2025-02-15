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В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту: водитель погиб

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легковушки погиб после столкновения с осветительной мачтой, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло сегодня около 13.30. Двигаясь возле дома № 1 по улице Пономаренко, 53-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска, сотрудники МЧС и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах и неукоснительному соблюдению ПДД.