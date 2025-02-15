В Минске автомобиль врезался в осветительную мачту: водитель погиб

ДТП произошло сегодня около 13.30. Двигаясь возле дома № 1 по улице Пономаренко, 53-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.