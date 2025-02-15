В Уссурийске ввели особый режим из-за крупного лесного пожара

Вчера президент России Владимир Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к природным ЧС, включая сезонные паводки и пожары. Он сказал, что нужно заранее готовиться к сезонным рискам, чтобы снизить ущерб для граждан и экономики. Тем временем в Рослесхозе уверены, что сезон лесных пожаров может начаться раньше срока из-за теплой зимы.