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В Уссурийске ввели особый режим из-за крупного лесного пожара

В Уссурийске произошел лесной пожар площадью около 300 га. В городском округе введен особый противопожарный режим.

Источник: Freepik

«Надзорное ведомство приняло участие в работе оперативного штаба, на котором также присутствовали представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Огонь не угрожает жилым домам. Прокуратура выяснит причины пожара и оценит действия должностных лиц, «в том числе в части охраны лесного фонда, предупреждения пожара и дальнейшей его ликвидации», пишет ведомство.

Вчера президент России Владимир Путин на заседании Совбеза обсудил подготовку к природным ЧС, включая сезонные паводки и пожары. Он сказал, что нужно заранее готовиться к сезонным рискам, чтобы снизить ущерб для граждан и экономики. Тем временем в Рослесхозе уверены, что сезон лесных пожаров может начаться раньше срока из-за теплой зимы.

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