Жестокое убийство в Келесе: 19-летнего парня зарезали на детской площадке

По словам женщины, число нападавших не сходится: сначала говорили, что их было 10−15 человек, потом уже 5. Троих задержали сразу, но двух из них отпустили. Теперь главный обвиняемый берет всю вину на себя, а у него «красная справка» (предположительно, женщина имеет в виду, что нападавший состоит на учете в психдиспансере).