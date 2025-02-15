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Жестокое убийство в Келесе: 19-летнего парня зарезали на детской площадке

Vaib.uz (Узбекистан. 14 февраля). В Келесе произошла страшная трагедия — 19-летнего парня жестоко убили прямо во дворе на детской площадке. Подозреваемый — 18-летний подросток, который уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Источник: Vaib.Uz

Правоохранительные органы пока скупо комментируют расследование, однако всплывают все новые жуткие подробности, от которых становится не по себе.

«Он просто сделал замечание»

Журналисты телеканала «Миллий» пообщались с родственниками и друзьями погибшего. Они рассказали, что парень получил 8 ножевых ранений. По их словам, он проходил мимо детской площадки, где группа подростков распивала алкоголь. Увидев это, он сделал им замечание. Однако после этого завязался конфликт, и один из подростков напал на него с ножом.

«Сначала его избили, а потом зарезали»

Подробности этой трагедии раскрыла женщина, близко знавшая семью погибшего. По ее словам, убийца сначала бил жертву вместе с другими подростками, а потом забежал в дом, взял нож и вернулся на улицу.

Он ударил парня в живот, а затем нанес еще 7 ударов в спину. После этого его просто бросили умирать. Всё произошло на детской площадке во дворе. На крики и шум кто-то вызвал участкового, который и отвез раненого в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, парень скончался.

«Кто-то пытается скрыть правду?»

Родственники погибшего опасаются, что дело хотят замять.

По словам женщины, число нападавших не сходится: сначала говорили, что их было 10−15 человек, потом уже 5. Троих задержали сразу, но двух из них отпустили. Теперь главный обвиняемый берет всю вину на себя, а у него «красная справка» (предположительно, женщина имеет в виду, что нападавший состоит на учете в психдиспансере).

Родные требуют справедливости

Семья погибшего требует настоящего расследования, а не формального закрытия дела, она опасается, что часть нападавших так и останется безнаказанной.

Родные и неравнодушные люди надеются на вмешательство Генпрокуратуры и опытных следователей, которые не позволят виновным избежать наказания.

Будем надеяться, что силовики опубликуют официальную информацию по этому резонансному делу.