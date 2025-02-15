Жестокое убийство в Келесе: 19-летнего парня зарезали на детской площадке

Правоохранительные органы пока скупо комментируют расследование, однако всплывают все новые жуткие подробности, от которых становится не по себе.
«Он просто сделал замечание»
Журналисты телеканала «Миллий» пообщались с родственниками и друзьями погибшего. Они рассказали, что парень получил 8 ножевых ранений. По их словам, он проходил мимо детской площадки, где группа подростков распивала алкоголь. Увидев это, он сделал им замечание. Однако после этого завязался конфликт, и один из подростков напал на него с ножом.
«Сначала его избили, а потом зарезали»
Подробности этой трагедии раскрыла женщина, близко знавшая семью погибшего. По ее словам, убийца сначала бил жертву вместе с другими подростками, а потом забежал в дом, взял нож и вернулся на улицу.
Он ударил парня в живот, а затем нанес еще 7 ударов в спину. После этого его просто бросили умирать. Всё произошло на детской площадке во дворе. На крики и шум кто-то вызвал участкового, который и отвез раненого в больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, парень скончался.
«Кто-то пытается скрыть правду?»
Родственники погибшего опасаются, что дело хотят замять.
По словам женщины, число нападавших не сходится: сначала говорили, что их было 10−15 человек, потом уже 5. Троих задержали сразу, но двух из них отпустили. Теперь главный обвиняемый берет всю вину на себя, а у него «красная справка» (предположительно, женщина имеет в виду, что нападавший состоит на учете в психдиспансере).
Родные требуют справедливости
Семья погибшего требует настоящего расследования, а не формального закрытия дела, она опасается, что часть нападавших так и останется безнаказанной.
Родные и неравнодушные люди надеются на вмешательство Генпрокуратуры и опытных следователей, которые не позволят виновным избежать наказания.
Будем надеяться, что силовики опубликуют официальную информацию по этому резонансному делу.