Мать и двухлетний ребенок попали в больницу после пожара в Бурятии

— К месту пожара был направлен личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения Подлопатинское. На момент прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен жилой дом. Женщина и ее двухлетний ребенок получили ожоги тел. Их доставили в центральную районную больницу села Мухоршибирь, — сообщили в ГУ МЧС по Республике Бурятия.