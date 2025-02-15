Мать и двухлетний ребенок попали в больницу после пожара в Бурятии

Пламя в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии вспыхнуло вечером 15 февраля. Огонь быстро обхватил весь жилой дом, а внутри в этот момент находились женщина и ее двухлетний малыш. Выбежать из полыхающего строения им помогли соседи.
— К месту пожара был направлен личный состав 9-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ и добровольная пожарная команда сельского поселения Подлопатинское. На момент прибытия пожарных подразделений огнем был охвачен жилой дом. Женщина и ее двухлетний ребенок получили ожоги тел. Их доставили в центральную районную больницу села Мухоршибирь, — сообщили в ГУ МЧС по Республике Бурятия.
Работы по тушению пожара продолжаются до сих пор. На месте работают 8 пожарных и 4 единицы техники.