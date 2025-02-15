В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед

«Понимаю, что многие жители региона соскучились по зиме и зимней рыбалке. Водоемы замерзли, но ненадолго. Толщина льда еще небольшая. Видите, что погода у нас быстро меняется — пожалуйста, будьте осторожны, не пускайте детей на тонкий лед и не выходите на него сами», — сказал Беспрозванных.