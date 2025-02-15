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В Калининградской области два человека утонули, провалившись под лед

КАЛИНИНГРАД, 15 фев — РИА Новости. Два человека утонули, провалившись под лед на озере в поселке Прохладное под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Источник: © РИА Новости

«Тонкий лёд — тяжелый груз. Сегодня от оператора “112” поступило сообщение о том, что на озере Щучье в поселке Прохладное Славского муниципального округа утонули два человека. На место происшествия направлены спасатели и водолазы регионального поисково-спасательного отряда», — говорится в сообщении.

В регионе больше недели держится минусовая температура, некоторые водоемы покрылись тонким слоем льда. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram- канале записал видеообращение, в котором призвал жителей не рисковать жизнью и не выходить на лед.

«Понимаю, что многие жители региона соскучились по зиме и зимней рыбалке. Водоемы замерзли, но ненадолго. Толщина льда еще небольшая. Видите, что погода у нас быстро меняется — пожалуйста, будьте осторожны, не пускайте детей на тонкий лед и не выходите на него сами», — сказал Беспрозванных.