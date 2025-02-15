Мужчину задержали за запуск беспилотника над стройкой в Ленобласти

Наряд Росгвардии во время патрулирования в поселке Кузьмоловский заметили в воздухе квадрокоптер. Он кружил над территорией строительной площадки, где возводится жилой дом, и это при том, что в Ленобласти действует запрет на использование БПЛА. Поэтому сотрудники вневедомственной охраны стали искать, кто же управляет беспилотником. Его оператора удалось быстро обнаружить. Мужчину задержали.
— Росгвардейцы на Железнодорожной улице обнаружили и задержали 36-летнего гражданина, управлявшего квадрокоптером, несмотря на действующий запрет использования БПЛА, — сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, он является сотрудником строительной компании и вел съемку по договоренности с руководством стройплощадки. Квадрокоптер «DJI Mavic 3» у задержанного изъяли.