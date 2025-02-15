Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане

15 февраля в Сарыаркинском районе по улице Б. Хмельницкого вблизи жилого дома вспыхнул легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадавших нет, причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112!

заявили в министерстве
МЧС
пожары