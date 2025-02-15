Под Ростовом житель села повесил на заборе кота

В одном из сел Азовского района Ростовской области местный житель обнаружил на заборе, отделяющем его участок от соседнего, своего домашнего кота. Питомец был привязан к сетке-рабице и уже не дышал.
Хозяин предположил, что с животным мог расправиться сосед. Селянин аргументировал свои подозрения тем, что раньше с этого же забора снимали другого кота, которого успели спасти.
Информация о происшествии появилась в соцсетях вместе с шокирующими кадрами мертвого животного.
— По факту публикации сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Азовский» проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.