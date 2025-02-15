Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом житель села повесил на заборе кота

Полиция начала проверку после того, как дончане обнаружили кота, повешенного на заборе.

Источник: Комсомольская правда

В одном из сел Азовского района Ростовской области местный житель обнаружил на заборе, отделяющем его участок от соседнего, своего домашнего кота. Питомец был привязан к сетке-рабице и уже не дышал.

Хозяин предположил, что с животным мог расправиться сосед. Селянин аргументировал свои подозрения тем, что раньше с этого же забора снимали другого кота, которого успели спасти.

Информация о происшествии появилась в соцсетях вместе с шокирующими кадрами мертвого животного.

— По факту публикации сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Азовский» проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.