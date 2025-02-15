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В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с автобусом в деревне Гостилицы в Ленинградской области, пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как сообщает ведомство, авария произошла в субботу днем в деревне Гостилицы Ломоносовского района, когда водитель Suzuki не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с автобусом маршрута № 639.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали и двое пассажиров автобуса — 17-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, 52-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.