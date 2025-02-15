В Ленинградской области легковушка столкнулась с автобусом

Как сообщает ведомство, авария произошла в субботу днем в деревне Гостилицы Ломоносовского района, когда водитель Suzuki не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с автобусом маршрута № 639.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадали и двое пассажиров автобуса — 17-летняя девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, 52-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой в удовлетворительном состоянии», — говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.