Ростовчанка во время переезда вывезла из квартиры пенсионерки бытовую технику

В Шахтах Ростовской области в полицию с заявлением о краже бытовой техники обратилась пожилая женщина. Оперативники задержали 48-летнюю местную жительницу.
Оказалось, что она некоторое время жила в квартире пенсионерки с ее родственником. Но спустя время решила съехать. В день переезда женщины выпили алкоголь, после чего хозяйка уснула. Квартирантка тем временем собрала не только свои вещи, но и прихватила бытовую технику пожилой женщины. Шахтинка вынесла стиральную машинку, телевизор и музыкальный центр.
— В ее отношении завели дело по статье «Кража». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.