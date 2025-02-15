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Ростовчанка во время переезда вывезла из квартиры пенсионерки бытовую технику

В Ростовской области пожилая женщина так крепко спала, что не заметила, как из квартиры вынесли телевизор.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области в полицию с заявлением о краже бытовой техники обратилась пожилая женщина. Оперативники задержали 48-летнюю местную жительницу.

Оказалось, что она некоторое время жила в квартире пенсионерки с ее родственником. Но спустя время решила съехать. В день переезда женщины выпили алкоголь, после чего хозяйка уснула. Квартирантка тем временем собрала не только свои вещи, но и прихватила бытовую технику пожилой женщины. Шахтинка вынесла стиральную машинку, телевизор и музыкальный центр.

— В ее отношении завели дело по статье «Кража». Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.