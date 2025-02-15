Ростовчанка во время переезда вывезла из квартиры пенсионерки бытовую технику

Оказалось, что она некоторое время жила в квартире пенсионерки с ее родственником. Но спустя время решила съехать. В день переезда женщины выпили алкоголь, после чего хозяйка уснула. Квартирантка тем временем собрала не только свои вещи, но и прихватила бытовую технику пожилой женщины. Шахтинка вынесла стиральную машинку, телевизор и музыкальный центр.