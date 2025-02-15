Стали известны подробности ЧП на «Висячем камне» в Уфе

Стали известны подробности ЧП, в результате которого в Уфе пострадал мужчина. Их рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Инцидент произошел сегодня в районе «Висячего камня». 38-летний уфимец во время прогулки с другом мужчина поскользнулся и упал со скалы вниз. Товарищ вызвал спасателей и побежал за помощью.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии при помощи альпинистского снаряжения спустились к мужчине, который лежал на дне обрыва. Пострадавший получил серьезные травмы и не смог сам встать.
Спасатели наложили уфимцу на руку шину и повязку на голову, а потом на носилках спустили вниз к реке Белой. После на аэроглиссере мужчину транспортировали до парковки спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», где ожидала бригада скорой помощи.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 21.У него выявили множество травм и переломы.
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