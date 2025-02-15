Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности ЧП на «Висячем камне» в Уфе

УГЗ Уфы рассказала подробности падения со скалы мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности ЧП, в результате которого в Уфе пострадал мужчина. Их рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент произошел сегодня в районе «Висячего камня». 38-летний уфимец во время прогулки с другом мужчина поскользнулся и упал со скалы вниз. Товарищ вызвал спасателей и побежал за помощью.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ столицы Башкирии при помощи альпинистского снаряжения спустились к мужчине, который лежал на дне обрыва. Пострадавший получил серьезные травмы и не смог сам встать.

Спасатели наложили уфимцу на руку шину и повязку на голову, а потом на носилках спустили вниз к реке Белой. После на аэроглиссере мужчину транспортировали до парковки спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», где ожидала бригада скорой помощи.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 21.У него выявили множество травм и переломы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.