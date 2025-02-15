Стали известны подробности ЧП на «Висячем камне» в Уфе

Спасатели наложили уфимцу на руку шину и повязку на голову, а потом на носилках спустили вниз к реке Белой. После на аэроглиссере мужчину транспортировали до парковки спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон», где ожидала бригада скорой помощи.