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«Взяли с поличным под видом покупателей». МИД сказал о ситуации с ребенком, которого пыталась продать в Москве мать из Беларуси

МИД сказал о ситуации с ребенком, которого хотела продать в РФ мать из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Беларуси в России в курсе ситуации с новорожденной девочкой, которую хотела продать в Москве приехавшая из Беларуси 20-летняя женщина, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси.

«Ребенок в настоящее время в безопасности, под наблюдением врачей», — отметили в МИД.

В роли покупателей выступили московские оперативники, которые взяли мать с поличным.

Прокуратура Москвы сообщала, что мать хотела продать ребенка, которого родила 1 февраля, за одну тысячу долларов. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье торговля людьми.

Мы писали, что мать и четверо детей отравились угарным газом на даче в Мстиславском районе (подробности здесь).