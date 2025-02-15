«Взяли с поличным под видом покупателей». МИД сказал о ситуации с ребенком, которого пыталась продать в Москве мать из Беларуси

Посольство Беларуси в России в курсе ситуации с новорожденной девочкой, которую хотела продать в Москве приехавшая из Беларуси 20-летняя женщина, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси.
«Ребенок в настоящее время в безопасности, под наблюдением врачей», — отметили в МИД.
В роли покупателей выступили московские оперативники, которые взяли мать с поличным.
Прокуратура Москвы сообщала, что мать хотела продать ребенка, которого родила 1 февраля, за одну тысячу долларов. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье торговля людьми.
Мы писали, что мать и четверо детей отравились угарным газом на даче в Мстиславском районе (подробности здесь).