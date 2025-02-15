В Таганроге устраняют последствия непогоды

В Таганроге Ростовской области в ночь с 15 на 16 февраля прогнозируют резкое похолодание. Из-за того, что днем в городе были осадки, на дорогах может появиться ледяная корка. Как сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова, коммунальные службы уже начали подготовку к устранению последствий гололедицы. На рабочем совещании обсудили схему работы.