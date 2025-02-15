В Таганроге устраняют последствия непогоды

В Таганроге Ростовской области в ночь с 15 на 16 февраля прогнозируют резкое похолодание. Из-за того, что днем в городе были осадки, на дорогах может появиться ледяная корка. Как сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камбулова, коммунальные службы уже начали подготовку к устранению последствий гололедицы. На рабочем совещании обсудили схему работы.
— Были детально проработаны планы по организации работы дорожной техники, определены приоритетные маршруты ее движения. Распределены задачи между различными подразделениями коммунальных служб. Все они готовы оперативно реагировать на любые изменения погодных условий, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.