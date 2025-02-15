Пьяный москвич до смерти избил пенсионера из-за кормления кошек во дворе

Инцидент произошёл вечером 14 февраля на Ленинградском проспекте, когда пенсионер по имени Юрий вышел покормить уличных кошек рядом с своим подъездом. В этот момент мимо проходил Олег, который, по словам соседей, часто употреблял алкоголь и, судя по всему, в этот момент тоже был изрядно пьян.