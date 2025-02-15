Пьяный москвич до смерти избил пенсионера из-за кормления кошек во дворе

Инцидент произошёл вечером 14 февраля на Ленинградском проспекте, когда пенсионер по имени Юрий вышел покормить уличных кошек рядом с своим подъездом. В этот момент мимо проходил Олег, который, по словам соседей, часто употреблял алкоголь и, судя по всему, в этот момент тоже был изрядно пьян.
Неожиданно Олег начал оскорблять пенсионера и пытался пинать кошек. После этого между ними завязалась драка, в ходе которой Юрий получил несколько сильных ударов по голове.
Соседи вызвали скорую помощь и полицию, но, к сожалению, медики констатировали смерть пенсионера. Мужчину, который его избил, забрали в отделение, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. Оказалось, что причина смерти пенсионера — острая сердечная недостаточность.
Жители дома не согласны с выводами и уверены, что причиной трагедии стали именно полученные удары. В данный момент обстоятельства происшествия проверяет полиция.
Ранее в Севастополе сосед кирпичом до смерти забил певицу Немеляйнен. В ходе конфликта сосед нанёс удары 45-летней женщине и её 36-летнему партнёру. В результате полученных травм Немеляйнен погибла, мужчину госпитализировали. Позже подозреваемого арестовали.