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Пьяный москвич до смерти избил пенсионера из-за кормления кошек во дворе

В Москве 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил 78-летнего пенсионера за то, что тот кормил бездомных кошек в своём дворе. Убийцу отпустили после допроса, что вызвало возмущение среди соседей, которые требуют более сурового наказания, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл вечером 14 февраля на Ленинградском проспекте, когда пенсионер по имени Юрий вышел покормить уличных кошек рядом с своим подъездом. В этот момент мимо проходил Олег, который, по словам соседей, часто употреблял алкоголь и, судя по всему, в этот момент тоже был изрядно пьян.

Неожиданно Олег начал оскорблять пенсионера и пытался пинать кошек. После этого между ними завязалась драка, в ходе которой Юрий получил несколько сильных ударов по голове.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию, но, к сожалению, медики констатировали смерть пенсионера. Мужчину, который его избил, забрали в отделение, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. Оказалось, что причина смерти пенсионера — острая сердечная недостаточность.

Жители дома не согласны с выводами и уверены, что причиной трагедии стали именно полученные удары. В данный момент обстоятельства происшествия проверяет полиция.

Ранее в Севастополе сосед кирпичом до смерти забил певицу Немеляйнен. В ходе конфликта сосед нанёс удары 45-летней женщине и её 36-летнему партнёру. В результате полученных травм Немеляйнен погибла, мужчину госпитализировали. Позже подозреваемого арестовали.