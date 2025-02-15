В Севастополе джазовую певицу убил сосед

Конфликт начался между жителями СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе.
«Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась», — говорится в сообщении.
Мужчине помощь оказали прибывшие медики скорой помощи. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии.
В результате нападения погибла певица Наталья Немеляйнен, известная под псевдонимом NEMA, рассказал «РИА Новости» ее бывший муж Александр.
Агентство со ссылкой на местную прокуратуру сообщило, что у погибшей осталась 14-летняя дочь. Ведомство следит за соблюдением прав ребенка, девочка находится у отца.
По данным «Российской газеты», прощание с Немеляйнен состоится 19 февраля.