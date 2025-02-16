Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

«Шестидесятисемилетний водитель автомобиля “Крайслер” не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом “ЛиАЗ” маршрута № 433… В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии», — говорится в сообщении.