Водитель иномарки погиб после столкновения с автобусом в Ленобласти

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Водитель Chrysler погиб после столкновения с автобусом во Всеволожском районе Ленинградской области, один из его пассажиров получил лёгкие травмы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Авария произошла около 20.00 мск в субботу на 13-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная во Всеволожском районе.
«Шестидесятисемилетний водитель автомобиля “Крайслер” не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом “ЛиАЗ” маршрута № 433… В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте аварии», — говорится в сообщении.
Один из пассажиров автобуса, 17-летний юноша, был госпитализирован с лёгкими травмами, отмечают в ГУМВД.
По факту аварии проводится проверка.