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NDTV: в давке на железнодорожной станции в Нью-Дели погибли 15 человек

Среди жертв в том числе десять женщин и трое детей.

Источник: Аргументы и факты

По данным телеканала NDTV, в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели, вызванной задержкой двух поездов, погибли не менее 15 человек, включая троих детей.

Среди жертв также оказалось десять женщин. Инцидент произошел в субботу вечером, когда скопление пассажиров, направлявшихся на религиозный обряд Кумбха Мела, резко увеличилось, что привело к трагедии.

Власти начали расследование случившегося. Для стабилизации ситуации и обеспечения порядка на станции были задействованы дополнительные силы безопасности.

Ранее поклонницы Бурака Озчивита устроили давку в Кремлёвском дворце.