NDTV: в давке на железнодорожной станции в Нью-Дели погибли 15 человек

По данным телеканала NDTV, в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели, вызванной задержкой двух поездов, погибли не менее 15 человек, включая троих детей.
Среди жертв также оказалось десять женщин. Инцидент произошел в субботу вечером, когда скопление пассажиров, направлявшихся на религиозный обряд Кумбха Мела, резко увеличилось, что привело к трагедии.
Власти начали расследование случившегося. Для стабилизации ситуации и обеспечения порядка на станции были задействованы дополнительные силы безопасности.
Ранее поклонницы Бурака Озчивита устроили давку в Кремлёвском дворце.