В Ингушетии совершили покушение на осужденного за пытки экс-начальника полиции

Как сообщает Telegram-канал, правоохранители считают, что за попыткой покушения могут стоять последователи баталхаджинской террористической организации (Боевое крыло группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России).