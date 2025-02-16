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Двое рыбаков провалились под лёд на озере в Калининградской области

В Калининградской области на озере Марийское Нижнее произошла трагедия. Двое мужчин, занимавшихся зимней рыбалкой, передвигались по льду на мотобуксировщике. Лёд оказался слишком тонким и не выдержал веса техники и людей. В результате рыбаки провалились и не смогли выбраться самостоятельно.

Источник: Life.ru

Кадры работы сотрудников МЧС России в Калининградской области. Видео © Пресс-служба МЧС.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из мужчин. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.

Поиски второго рыбака продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы, которые делают все возможное, чтобы найти пропавшего.

Ранее на юго-западе Москвы спасли 13-летнего подростка, провалившего под лёд. Мальчика в ледяной воде заметили прохожие, они же вызвали спасателей, скорую помощь и полицию. Подросток держался за бревно и просил о помощи.