Двое рыбаков провалились под лёд на озере в Калининградской области

Кадры работы сотрудников МЧС России в Калининградской области. Видео © Пресс-служба МЧС.
Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось обнаружить и извлечь из воды тело одного из мужчин. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего расследования.
Поиски второго рыбака продолжаются. На месте работают спасатели и водолазы, которые делают все возможное, чтобы найти пропавшего.
Ранее на юго-западе Москвы спасли 13-летнего подростка, провалившего под лёд. Мальчика в ледяной воде заметили прохожие, они же вызвали спасателей, скорую помощь и полицию. Подросток держался за бревно и просил о помощи.