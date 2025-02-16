В Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака

Ранее верховный суд ЛНР приговорил 29-летнего Александра Дегтярёва, участвовавшего в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, к 18 годам лишения свободы. Напомним, в мае 2023 произошёл взрыв в барбершопе в центре Луганска. В результате пострадало не менее семи человек. В числе раненых был и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.