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В Ингушетии совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака

В Ингушетии произошло покушение на бывшего начальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака Илеза Нальгиева. Инцидент случился возле одного из ресторанов в городе Сунжа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Источник: Life.ru

Неизвестный вышел из машины, открыл стрельбу по мужчине, после чего вернулся в автомобиль и скрылся с места происшествия. Позднее машину нашли сожжённой.

Совершено покушение на бывшего начальника ГОВД Карабулака. Видео © Telegram / IZ.RU.

Пострадавший был доставлен в больницу с ранением в ногу. Его состояние оценивается как стабильное. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиски преступника.

Ранее верховный суд ЛНР приговорил 29-летнего Александра Дегтярёва, участвовавшего в покушении на бывшего главу МВД ЛНР Игоря Корнета, к 18 годам лишения свободы. Напомним, в мае 2023 произошёл взрыв в барбершопе в центре Луганска. В результате пострадало не менее семи человек. В числе раненых был и врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет.