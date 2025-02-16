«Известия»: киллер стрелял в экс-замначальника ГОВД Карабулака в Ингушетии

Киллер пытался убить экс-замначальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака в Ингушетии. Покушение на жизнь бывшего правоохранителя было совершено 16 февраля возле ресторана в городе Сунжа, пишут «Известия».
Произошедшее запечатлела камера уличного видеонаблюдения. На кадрах злоумышленник выбегает из автомобиля, стреляет по одному из проходящих мужчин, затем сразу садится в машину и уезжает.
По данным издания, пострадавшего госпитализировали с ранением в ногу.
Автомобиль преступника обнаружили сожженным в селе Сурхахи. Полицейские ведут розыск злоумышленника.