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«Известия»: киллер стрелял в экс-замначальника ГОВД Карабулака в Ингушетии

По данным издания, пострадавшего госпитализировали с ранением в ногу.

Источник: Аргументы и факты

Киллер пытался убить экс-замначальника городского отдела внутренних дел (ГОВД) Карабулака в Ингушетии. Покушение на жизнь бывшего правоохранителя было совершено 16 февраля возле ресторана в городе Сунжа, пишут «Известия».

Произошедшее запечатлела камера уличного видеонаблюдения. На кадрах злоумышленник выбегает из автомобиля, стреляет по одному из проходящих мужчин, затем сразу садится в машину и уезжает.

По данным издания, пострадавшего госпитализировали с ранением в ногу.

Автомобиль преступника обнаружили сожженным в селе Сурхахи. Полицейские ведут розыск злоумышленника.