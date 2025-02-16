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В Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда

В результате произошедшего пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Московской области на участке между станциями Белые Столбы и Барыбино произошёл сход с рельсов колесной пары электропоезда.

Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент затронул электропоезд № 6071, следовавший по маршруту Москва — Ожерелье. По информации пресс-службы, с рельсов сошла колесная пара хвостового вагона.

Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры были пересажены на другой электропоезд, следующий тем же маршрутом. Из-за произошедшего временно остановили движение нескольких пригородных составов и одного пассажирского поезда. Для устранения последствий на место были направлены восстановительные бригады.

Ранее в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели, вызванной задержкой двух поездов, погибли не менее 15 человек, включая троих детей.