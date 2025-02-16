В Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда

Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры были пересажены на другой электропоезд, следующий тем же маршрутом. Из-за произошедшего временно остановили движение нескольких пригородных составов и одного пассажирского поезда. Для устранения последствий на место были направлены восстановительные бригады.