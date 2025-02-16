В Подмосковье сошла с рельсов колесная пара хвостового вагона электропоезда

В Московской области на участке между станциями Белые Столбы и Барыбино произошёл сход с рельсов колесной пары электропоезда.
Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
Инцидент затронул электропоезд № 6071, следовавший по маршруту Москва — Ожерелье. По информации пресс-службы, с рельсов сошла колесная пара хвостового вагона.
Пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры были пересажены на другой электропоезд, следующий тем же маршрутом. Из-за произошедшего временно остановили движение нескольких пригородных составов и одного пассажирского поезда. Для устранения последствий на место были направлены восстановительные бригады.
Ранее в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели, вызванной задержкой двух поездов, погибли не менее 15 человек, включая троих детей.