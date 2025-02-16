В парке Минного городка неизвестные вырубили деревья

Жители Владивостока обратили внимание на то, что в парке Минного городка, в районе озёр, были вырублены деревья. Ранее в этом месте начались масштабные работы по реконструкции, но строители утверждают, что в этом районе ничего не вырубалось. О вырубленных деревьях сообщили подписчики Новостей VL.ru.
«У первого озера можно увидеть множество свежих пней. Также была удалена молодая поросль. Это указывает на то, что речь не идёт о расчистке от старых деревьев, а скорее о санитарной вырубке. На спиленных стволах остались следы от лент, срезы выглядят свежими, что свидетельствует о недавней вырубке. Необходимо принять меры по охране деревьев в парке Минного городка, иначе он превратится в пустырь», — рассказал житель Владивостока.
В центральной части парка недавно начались активные работы по строительству. В течение двух лет здесь планируется провести масштабную реконструкцию, стоимость которой оценивается в 7 миллиардов рублей.
Работы выполняет компания «Конкрит Джангл» из Владивостока, которая также принимала участие в создании Нагорного парка. Однако, как заверили в «Конкрит Джангл», рабочие не имеют отношения к вырубке деревьев. Они заняты на других участках парка. Возможно, это плановые работы городских служб.