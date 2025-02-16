В парке Минного городка неизвестные вырубили деревья

«У первого озера можно увидеть множество свежих пней. Также была удалена молодая поросль. Это указывает на то, что речь не идёт о расчистке от старых деревьев, а скорее о санитарной вырубке. На спиленных стволах остались следы от лент, срезы выглядят свежими, что свидетельствует о недавней вырубке. Необходимо принять меры по охране деревьев в парке Минного городка, иначе он превратится в пустырь», — рассказал житель Владивостока.