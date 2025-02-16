В Мюнхене скончались сбитые машиной на митинге женщина с ребёнком

37-летняя Амель и её малышка Хафса находились среди участников протестной акции Verdi, организованной профсоюзом работников государственного сектора на площадь Штигльмайерплац. Женщина работала инженером в городском департаменте водоснабжения и пришла поддержать требование о повышении зарплат в госсекторе, а девочка оставалась в детской коляске.
Как сообщал Life.ru, в результате этого инцидента пострадали более тридцати человек, включая ребёнка. Установлено, что автомобилем управлял гражданин Афганистана по имени Фархад Нури.