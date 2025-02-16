Сибиряк едва держался на ногах, а женщины были без сознания: то, что полиция обнаружила в доме Забайкалья, поразило всех

— Рано утром 14 февраля в отдел полиции «Черновский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домов микрорайона «Черемушки» люди просят о помощи. Что именно случилось, было непонятно, — рассказывают в ГУ МВД по Забайкалью. — На место незамедлительно был направлен экипаж батальона патрульно-постовой службы.