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Сибиряк едва держался на ногах, а женщины были без сознания: то, что полиция обнаружила в доме Забайкалья, поразило всех

Полиция спасла от смерти трех жителей Забайкалья.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Избежать страшной трагедии удалось в Забайкалье утром 14 февраля. Полицейские спасли трех сибиряков, которые надышались угарным газом. Однако огня в доме не было. Оказалось, электричество в эту ночь в доме вырабатывалось генератором, и жильцы надышались выхлопными газами от него.

— Рано утром 14 февраля в отдел полиции «Черновский» поступило сообщение о том, что в одном из частных домов микрорайона «Черемушки» люди просят о помощи. Что именно случилось, было непонятно, — рассказывают в ГУ МВД по Забайкалью. — На место незамедлительно был направлен экипаж батальона патрульно-постовой службы.

Первыми к дому прибыли полицейские Анатолий Попов и Данил Горюнов. Инспекторы не успели войти в дом как в нос ударил сильный запах угарного газа. Но сибиряки не стали возвращаться. Так, на первом этаже коттеджа они увидели мужчину, который едва держался на ногах и падал в обморок.

— Сотрудники помогли ему выбраться на улицу и узнали, что в доме есть еще две женщины. Одной из которых 76 лет, и она плохо ходит, — рассказывают в региональном ГУ МВД.

На подмогу вскоре прибыло подкрепление — участковые Анастасия Тухватулина и Эрдэм Нимаев. Они вызвали скорую помощь. А потом все вчетвером вошли в дом на поиски двух женщин. В разных комнатах на втором этаже они нашли 59-летнюю хозяйку дома и 76-летнюю сибирячку.

Прибывшие медики увезли спасенных на обследование.