Воры под видом строителей воровали трансформаторы в Актобе

Купив строительную спецодежду, каску, болгарку, рабочие перчатки он стал искать подстанции, где проще всего украсть трансформатор. Одна из таких нашлась около дома № 16 в жилом массиве Есет батыра. Сделав все необходимое он на сайте нанял спецтранспорт и перевез ворованный трансформатор на временное хранение на автостоянку в том же жилом массиве. Водитель спецтехники даже не подозревал, что участвует в краже. Трансформатор принадлежал городскому отделу ЖКХ, его стоимость оценили чуть более двух млн тенге.